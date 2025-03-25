Якупов: «В плей-офф команда будет больше сплачиваться. У кого будет дружнее и больше семья, тот и победит»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожидания от противостояния с «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛНападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожидания от противостояния с «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ«Металлург» — это чемпион.