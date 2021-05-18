Почему травматический пистолет бесполезен для самообороны

Есть что обсудить...Военное делоПочему травматический пистолет бесполезен для самообороныС ростом социальной напряжённости в обществе растет и спрос на средства обеспечения личной безопасности.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLehanaizheСамое главное-психологическая составляющая. Если ты не думаешь о том, что вдруг хулиган упадет от твоего удара и стукнется головой о металлическое ограждение-тебе без разницы что у тебя в руках. Если думаешь-даже калаш снятый с предохранителя не поможет.Wlad WladВ книгах Нил Доналд Уолш "Беседы с Богом" описывается такая ситуация - существует ментальная связь между ВЛЮБЛЕННЫМИ. Точно такая же связь существует между ПАЛАЧОМ И ЖЕРТВОЙ - не нападают на улице НА ВСЕХ ПОДРЯД.
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