Писательница Екатерина Манойло — о том, может ли искусственный интеллект стать настоящим другом.Первоначальная идея была такая: на протяжении недели я каждый день общаюсь с GigaChat и по итогу пишу колонку о том, можно ли дружить с нейросетевой моделью.