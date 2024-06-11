Дружба по переписке: может ли ИИ заменить человека

Писательница Екатерина Манойло — о том, может ли искусственный интеллект стать настоящим другом.Первоначальная идея была такая: на протяжении недели я каждый день общаюсь с GigaChat и по итогу пишу колонку о том, можно ли дружить с нейросетевой моделью.
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