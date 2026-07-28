Сотрудники ДПС в Ростовской области оперативно доставили водителя в больницу

21 июля 2026 года около 23 часов наряд ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Целинскому району во время патрулирования автодороги Целина – Ольшанка обратил внимание на автомобиль, стоящий на обочине с включённой аварийной сигнализацией.
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