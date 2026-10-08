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ГТРК Татарстан

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Житель Бугульмы перевел мошенникам 117 тыс. рублей за несуществующий контейнер

Житель Бугульмы перевел мошенникам 117 тыс. рублей за несуществующий контейнер

В Бугульме местный житель стал жертвой мошенничества при покупке морского контейнера через интернет. Об этом сообщили в МВД по РТ.

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