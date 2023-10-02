Пекин заранее знал о «болонской катастрофе», потому не спешил рушить свое образование

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нина Каспревич

Да у китайцев хватило ума не пойти в школах по американской дорожке в отличии от нас. Куда смотрели наши профессора когда губили наше школьное образование Как можно было составлять школьные программы если чтобы сдать ЕГЭ надо было нанимать репетитора для подготовки к ЕГЭ . Мой сын успел окончить школу и вуз еще по советским учебникам А вот с внуком мы намучились Пришлось их вернуть и заставлять внука готовиться но старым учебникам хорошо что школьные учебники сына вывезенные на дачу мы не успели сжечь Литература . история математика . природоведение. ботаника биология химия и все остальное это был просто кошмар Особенно математика в четвертом классе. Очень жалею что не помню фамилию автора этого учебника и не догадалась оставить сам учебник себе на память. За целый год в классе не было решено не одной задачи. Когда я пошла в наш университет к профессору математику показать этот учебник и чтобы он мне объяснил как это решать Он только спросил где я это взяла и сказал что эти задачи не решаемые. Пусть решает примеры. Так все три четвертых класса решали только примеры. Правда через года два он же мне позвонил и сказал что автора ( женщину ) этого учебника поместили в психиатрическую больницу за этот учебник Ладно автор профессор сумасшедшая но ведь там была и редколлегия - куда же они смотрели. Внук мой с успехом закончил бакалавриат и уже заканчивает магистратуру. А мое личное мнение что надо срочно вернуть наше советское образование и не смотреть на кого то кто нам только пакостит.