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Пекин заранее знал о «болонской катастрофе», потому не спешил рушить свое образование

Пекин заранее знал о «болонской катастрофе», потому не спешил рушить свое образование

Вот почему Поднебесная стала лидером в организации высшей школы Дмитрий Капустин Фото: Xinhua/ Global Look Press История высшего образования в России — это череда бесконечных реформ и контрреформ.

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Комментарии
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нК
нина Каспревич
Да  у китайцев хватило ума не пойти  в школах по американской дорожке в отличии от нас. Куда смотрели наши профессора когда губили наше школьное образование Как можно было составлять школьные программы если  чтобы сдать ЕГЭ  надо было нанимать репетитора для подготовки к ЕГЭ . Мой сын успел окончить школу и вуз еще по советским учебникам  А вот с внуком мы намучились   Пришлось их вернуть и заставлять внука готовиться но старым учебникам хорошо что  школьные учебники сына вывезенные на дачу мы не успели сжечь Литература . история   математика . природоведение. ботаника биология химия  и все остальное это был просто кошмар  Особенно математика в четвертом классе. Очень жалею что не помню фамилию  автора этого учебника и не догадалась оставить сам  учебник себе  на  память.  За целый год в классе не было решено не одной задачи.  Когда я пошла в наш   университет к профессору  математику показать этот учебник и чтобы он мне объяснил как это решать Он только спросил где я это взяла и сказал что эти задачи не решаемые. Пусть решает примеры.  Так все три четвертых класса решали только примеры.  Правда через года два он же мне позвонил и сказал что   автора  ( женщину ) этого учебника  поместили в психиатрическую больницу за этот учебник  Ладно автор профессор сумасшедшая но ведь там была и редколлегия  -  куда же они смотрели. Внук мой с успехом закончил бакалавриат и уже заканчивает магистратуру.  А мое личное мнение что надо срочно вернуть наше советское образование и не смотреть на кого то кто нам  только пакостит.
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