Трамп заявил о желании лидеров Европы и Азии заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к торговым переговорам с лидерами Европы и Азии. Согласно информации из пресс-релиза Белого дома, Трамп обсуждал вопрос таможенных пошлин с международными партнерами на выходных.
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