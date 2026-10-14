Во Владимирской области дальнобойщик умер на АЗС из-за перекрытых съездов

В Собинском округе Владимирской области на АЗС умер водитель грузовика. Об этом сообщило издание «Зебра ТВ» со ссылкой на областной Минздрав.
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