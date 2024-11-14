Помощник Алиева ответил на антиазербайджанское заявление Борреля

Помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля.
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