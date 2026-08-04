ФАС возбудила дела и выдала предупреждения АЗС из-за необоснованного роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала несколько дел и направила предупреждения операторам автозаправочных станций (АЗС) в семи регионах страны в связи с необоснованным повышением цен на бензин и дизельное топливо.
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