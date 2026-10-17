Какую сумму придется выложить за самый дорогой коттедж в регионеСамый дорогой дом в нашей области в настоящее время стоит 33,90 млн рублей, сообщает портал по по продаже недвижимости ЦИАН.
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