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TRENDYMEN

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Ученые сделали симуляцию, чтобы понять, почему девушка упала с высоты полтора километра и выжила

Ученые сделали симуляцию, чтобы понять, почему девушка упала с высоты полтора километра и выжила

16-летняя парашютистка по имени Маккензи Уэзингтон явно родилась в рубашке. Девушка пережила падение с высоты 1,5 километра и осталась жива.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ПОВЕЗЛО.....
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23 час.
Владимир Алтайцев
Это  ещё  не так высоко. В  60-е  годы  посол Польши  летел  в Бразилию с  дочерью  12  или  14  лет, самолёт потерпел  крушение  на  высоте  не  меньше  4000 метров, погибли  все  кроме  дочери посла, которая  две  недели в  джунглях  ис кала  дорогу  к  людям. Выжила, дошла, при  этом  зрение  у неё  было минус пять, а  очки  она  потеряла  при падении. Вот  воля  к  Жизни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22 час.
Николай Першин
У Рокоссовского в мемуарах упоминается случай. Под Сталинградом летчик упал с огромной высоты в снег и выжил.
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15 час.
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