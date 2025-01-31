16-летняя парашютистка по имени Маккензи Уэзингтон явно родилась в рубашке. Девушка пережила падение с высоты 1,5 километра и осталась жива.
Ученые сделали симуляцию, чтобы понять, почему девушка упала с высоты полтора километра и выжила
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ПОВЕЗЛО.....
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23 час.
Владимир Алтайцев
Это ещё не так высоко. В 60-е годы посол Польши летел в Бразилию с дочерью 12 или 14 лет, самолёт потерпел крушение на высоте не меньше 4000 метров, погибли все кроме дочери посла, которая две недели в джунглях ис кала дорогу к людям. Выжила, дошла, при этом зрение у неё было минус пять, а очки она потеряла при падении. Вот воля к Жизни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22 час.
Николай Першин
У Рокоссовского в мемуарах упоминается случай. Под Сталинградом летчик упал с огромной высоты в снег и выжил.
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15 час.
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