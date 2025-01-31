Ученые сделали симуляцию, чтобы понять, почему девушка упала с высоты полтора километра и выжила

Владимир Алтайцев

Это ещё не так высоко. В 60-е годы посол Польши летел в Бразилию с дочерью 12 или 14 лет, самолёт потерпел крушение на высоте не меньше 4000 метров, погибли все кроме дочери посла, которая две недели в джунглях ис кала дорогу к людям. Выжила, дошла, при этом зрение у неё было минус пять, а очки она потеряла при падении. Вот воля к Жизни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!