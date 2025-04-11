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Несекретные материалы

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Россия готовит окружение Сум и прорыв в Днепропетровскую область – западные телеканалы

Россия готовит окружение Сум и прорыв в Днепропетровскую область – западные телеканалы

Российские подразделения активизируются на ряде направлений в конце марта. BBC отмечает, что с начала года интенсивность боевых действий со стороны ВС РФ выросла вдвое, что может свидетельствовать о грядущих прорывах.

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