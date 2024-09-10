Финразведке могут дать доступ к данным об имуществе без ведома граждан

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома. Поправки в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 10 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил «Известиям» источник в кабмине.
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