Прощать или не прощать

Марина Петрова

Лично я не буду его прощать. Во-первых он выступил по просьбе Расторгуева. Сам бы, я думаю, не стал бы. А во-вторых разве он извинился перед народом, которого оскорбил лично, и никто его об этом не просил. Это было его желание. Он так думал потому, что надеялся не вернуться. Вот когда он извинится также прилюдно перед народом, тогда и будем думать, прощать или нет.