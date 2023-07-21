Актёр Алексей Серебряков, прославившийся не только своими ролями, но и презрительными высказываниями о России и её жителях, начал помогать девочке из Горловки Полине.
Прощать или не прощать
Комментарии
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ВЦ
Виталий Цуканов
Этот Чернышенко- лысый вице который? Сиди в замаске, занимайся тем , что тебе поручили. И не вспоминая о предательнице! Понял?!
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2 час.
Марина Петрова
Лично я не буду его прощать. Во-первых он выступил по просьбе Расторгуева. Сам бы, я думаю, не стал бы. А во-вторых разве он извинился перед народом, которого оскорбил лично, и никто его об этом не просил. Это было его желание. Он так думал потому, что надеялся не вернуться. Вот когда он извинится также прилюдно перед народом, тогда и будем думать, прощать или нет.
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1 час.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Согласно. Но мы забыли-"НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА".А мы сотворили, сотворяем и будем сотворять. Награда должна быть достойной! Сейчас многие создают свои "ВЕТЕРАНСКИЕ ОРАНИЗАЦИИ" и понеслось-награждения, представления, все стали "писателями", "блогерами" и им рукоплещут! ПРОТИВНО И СТЫДНО. А лучше о них не говорить и не впоминать. Они счастливы без РОССИИ, А народ, в большинстве своем, о них не знает или не помнит.
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1 час.
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