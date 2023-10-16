Юрий Кот Несколько дней назад многие тг-каналы опубликовали видео, на котором экс-ведущий Первого канала Ургант беседует с молодёжью.
Урганту нельзя на Первый? Урганту можно в МГИМО!
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Grandad
Надо разобраться: это была встреча или лекция? Лекции обычно оплачиваются. Неплохо бы выяснить в таком случае источники финансирования. Тогда бы многое прояснилось.
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2 час.
Игорь Человек
Вся гниль и предатели РФ пристроились в крупных городах страны! Почему это "преподватель" сам не работал в оплаченные часы??7, а пригласил для этого клоуна без педагогического образования?
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2 час.
Садко Гусляр
...а ху-хо ни хо-хо... - у этой гопоты у всех справки о плоскостопии... - зато простые работяги все годны к строевой...
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1 час.
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