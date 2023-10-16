Урганту нельзя на Первый? Урганту можно в МГИМО!

Grandad Надо разобраться: это была встреча или лекция? Лекции обычно оплачиваются. Неплохо бы выяснить в таком случае источники финансирования. Тогда бы многое прояснилось.

Игорь Человек Вся гниль и предатели РФ пристроились в крупных городах страны! Почему это "преподватель" сам не работал в оплаченные часы??7, а пригласил для этого клоуна без педагогического образования?