Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Урганту нельзя на Первый? Урганту можно в МГИМО!

Урганту нельзя на Первый? Урганту можно в МГИМО!

Юрий Кот     Несколько дней назад многие тг-каналы опубликовали видео, на котором экс-ведущий Первого канала Ургант беседует с молодёжью.

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Комментарии
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Grandad
Надо разобраться: это была встреча или лекция? Лекции обычно оплачиваются. Неплохо бы выяснить в таком случае источники финансирования. Тогда бы многое прояснилось.
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2 час.
Игорь Человек
Вся гниль и предатели  РФ  пристроились в крупных городах страны! Почему это  &quot;преподватель&quot; сам не работал в оплаченные часы??7, а пригласил для этого клоуна  без педагогического образования?
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2 час.
Садко Гусляр
...а ху-хо ни хо-хо... - у этой гопоты у всех справки о плоскостопии... - зато простые работяги все годны к строевой...
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