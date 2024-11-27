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Британские военные назвали «культурным шоком» учения в Финляндии при минусовой температуре

Британские военные назвали «культурным шоком» учения в Финляндии при минусовой температуре

Британские военные, привлеченные к проходящим в Финляндии артиллерийским учениям НАТО Lightning Strike 24, заявили о шоке от «сложных условий» финской Лапландии.

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Комментарии
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Misha Glusch
сдохните все
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2 час.
вячеслав вагин ковешников
смешно , когдга я служил в 90-е в забво у нас был зимой выезд на 3 дня в поле , жили в палатках , ежедневно копали окопы , отражали учебные атаки ,маскировались от пролетавшего вертолета , наш взвод обтянул периметр колючкой и нес ночной дозор . Все это происходило при температуре минус 30-35 градусов . В целом учения прошли штатно , сопливили конечно , но ни одного обморожения или госпитализированного не было, все это пацаны 18-21 год.В нашей части больше половины состава , включая меня ,срок службы был около полугода, в июне призвались.  А у них контрактники на минус 15 жаловались )) Помню на следующую зиму в 40градусный мороз в части было ЧП - замерзли трубы отопления , прокинутые на охраняемую зону , метров 300 воздушки , всей частью пару суток нас 60 человек лазили по трассе , снимали утеплитель , сверлили каждые полметра трубу и грели ее паяльными лампами пока из дыр не начинал идти пар , за двое суток все исправили , а через неделю потеплело до минус 20
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1 час.
Наталья Изъюрова
Они еще собираются бороться за нашу арктику  и севморпуть??!!!!))))
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44 мин.

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