Британские военные назвали «культурным шоком» учения в Финляндии при минусовой температуре

вячеслав вагин ковешников

смешно , когдга я служил в 90-е в забво у нас был зимой выезд на 3 дня в поле , жили в палатках , ежедневно копали окопы , отражали учебные атаки ,маскировались от пролетавшего вертолета , наш взвод обтянул периметр колючкой и нес ночной дозор . Все это происходило при температуре минус 30-35 градусов . В целом учения прошли штатно , сопливили конечно , но ни одного обморожения или госпитализированного не было, все это пацаны 18-21 год.В нашей части больше половины состава , включая меня ,срок службы был около полугода, в июне призвались. А у них контрактники на минус 15 жаловались )) Помню на следующую зиму в 40градусный мороз в части было ЧП - замерзли трубы отопления , прокинутые на охраняемую зону , метров 300 воздушки , всей частью пару суток нас 60 человек лазили по трассе , снимали утеплитель , сверлили каждые полметра трубу и грели ее паяльными лампами пока из дыр не начинал идти пар , за двое суток все исправили , а через неделю потеплело до минус 20