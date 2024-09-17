НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Иванове суд вынес приговор Федору Михалевичу

В Иванове суд вынес приговор Федору Михалевичу

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 204 УК РФ, предпринимателя Федора Михалевича Ленинский суд города Иваново приговорил признать виновным в совершении указанного преступления и назначить штраф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх