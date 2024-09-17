В Иванове суд вынес приговор Федору Михалевичу

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 204 УК РФ, предпринимателя Федора Михалевича Ленинский суд города Иваново приговорил признать виновным в совершении указанного преступления и назначить штраф.
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