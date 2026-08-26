Американский C-17 прилетел во Внуково утром и покинул Москву вечером. Маршрут самолёта известен почти поминутно.
Канал, который нельзя назвать переговорами
Комментарии
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s
sobering
Директор ЦРУ просто так тайно не пребывает к Путину. Первый раз директор ЦРУ прибыл с повинной головой за потопленный "Курск" и всяческими неимоверными преференциями для России. Позже Киссинджер и Штайнмайер были ходоками. До них роль переговорщика между Путиным и Глобальным Предиктором исполнял умничка Примаков. Представитель Ватикана вообще мог прибыть по трём причинам - создания в Европе одного из двух объединений - Венгро-Австрии или Интермариума. Или обсуждением передачи части влияния РПЦ на часть Европы, так как Западную будут превращать в европейский исламский халифат.
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4 н.
С
Странник
основной вопрос, если путин с нми не встречался, зачем отменил все встречи? или это тоже утка?
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4 н.
Gennady Sokolovsky
Какие такие "переговоры", с такими тварями??????????????
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4 н.
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