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sobering

Директор ЦРУ просто так тайно не пребывает к Путину. Первый раз директор ЦРУ прибыл с повинной головой за потопленный "Курск" и всяческими неимоверными преференциями для России. Позже Киссинджер и Штайнмайер были ходоками. До них роль переговорщика между Путиным и Глобальным Предиктором исполнял умничка Примаков. Представитель Ватикана вообще мог прибыть по трём причинам - создания в Европе одного из двух объединений - Венгро-Австрии или Интермариума. Или обсуждением передачи части влияния РПЦ на часть Европы, так как Западную будут превращать в европейский исламский халифат.