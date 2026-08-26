ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 714 подписчиков

Канал, который нельзя назвать переговорами

Канал, который нельзя назвать переговорами

Американский C-17 прилетел во Внуково утром и покинул Москву вечером. Маршрут самолёта известен почти поминутно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
sobering
Директор ЦРУ просто так тайно не пребывает к Путину. Первый раз директор ЦРУ прибыл с повинной головой за потопленный &quot;Курск&quot; и всяческими неимоверными преференциями для России. Позже Киссинджер и Штайнмайер были ходоками. До них роль переговорщика между Путиным и Глобальным Предиктором исполнял умничка Примаков. Представитель Ватикана вообще мог прибыть по трём причинам - создания в Европе одного из двух объединений - Венгро-Австрии или Интермариума. Или обсуждением передачи части влияния РПЦ на часть Европы, так как Западную будут превращать в европейский исламский халифат.
Ответить
4 н.
С
Странник
основной вопрос, если путин с нми не встречался, зачем отменил все встречи? или это тоже утка?
Ответить
4 н.
Gennady Sokolovsky
Какие такие &quot;переговоры&quot;, с такими тварями??????????????
Ответить
4 н.