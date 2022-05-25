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УГИБДД МВД по Республике Тыва об уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения

В Туве с начала года сотрудниками ГИБДД задержано свыше 850 водителей с признаками опьянения, при этом только за 4 месяца по выявленным фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 109 уголовных дел по ст.

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