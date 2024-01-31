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«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

Дальняя родственница лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова поразила жителей России новой порцией откровений, когда она, едва сдерживая улыбку, мечтает о звуках ракетной тревоги над столицей бывшей Родины.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
Это ж надо было воспитать такую мразь! Лишить доходов и недвижимости в России!
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10 час.
Ю
Юрий Зубрин
Таких надо просто уничтожать !
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7 час.
Валерий Мязин
Этот выродок никак не может быть правнучкой Чкалова. Валерий просто бы вычеркнул это убожество не признав родства.
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4 час.

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