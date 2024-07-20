В США заявили, что стрелявший в Трампа хотел добиться большего числа жертв

REUTERS/Brendan McDermid Анализ вооружений, которые подготовил для покушения на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, говорит о том, что он хотел добиться значительного числа жертв, сообщили в газете The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей.