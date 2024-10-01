Не успел дописать последнюю песню. Умер композитор Вячеслав Добрынин

Композитор и певец Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет в Москве. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность после перенесенного инсульта.
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