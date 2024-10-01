РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Слава Сталину!!!!Заговор был. «Пре...
  • Наталия Шумакова
    Ничего не могу сказать про другие народы, а вот немцы - трудолюбивые и чистоплотные. Жили рядом. Вот бы их в нашу дер...По следам Екатери...
  • Владимир Карпов
    Всё правильно - русский язык нужно беречь !!! В последние годы об этом много говорят, принимаются некоторые нормативн...Спасти язык отчич...

Не успел дописать последнюю песню. Умер композитор Вячеслав Добрынин

Не успел дописать последнюю песню. Умер композитор Вячеслав Добрынин

Композитор и певец Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет в Москве. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность после перенесенного инсульта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх