Дочь выложила свежую фотографию тяжелобольного Алена Делона

На протяжении нескольких десятилетий Ален Делон был кумиром миллионов людей во многих странах мира. Жгучего брюнета неоднократно признавали секс-символом, с ним мечтали познакомиться женщины из разных уголков планеты.
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