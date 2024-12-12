Россиян предупредили о распространенных способах «угона» Telegram-аккаунтов

Мошенники взламывают зарегистрированные в мессенджере Telegram аккаунты посредством отправки поддельных ссылок, на которые нажимают введенные в заблуждение пользователи, рассказал основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono Михаил Шахмурадян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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