Россиян предупредили о распространенных способах «угона» Telegram-аккаунтов

Политика как она есть

Мошенники взламывают зарегистрированные в мессенджере Telegram аккаунты посредством отправки поддельных ссылок, на которые нажимают введенные в заблуждение пользователи, рассказал основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono Михаил Шахмурадян.