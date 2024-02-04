Капитан ВС РФ Никонов спрятался в захваченном ВСУ селе и помог освободить его

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов прятался на чердаке дома в селе Попасное, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), и помог российским военным отразить нападение на населенный пункт.
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