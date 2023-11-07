BANKNIFTY 07-11-2023 KRURUSHETRA BANKNIFTY INDEX FUTURES NSE:BANKNIFTY1! abhinavasawa banknity 07-11-2023 Daily CPR > Yearly ,Monthly,Weekly cprs Weekly CPR > Yearly CPR and in Between Monthly CPR Monthly cpr > YEARLY CPR concusion : MARKET IS BULLISH Yesterday MARKET closed near Weekly Selling Zone (CH4-PS1) in Intrday Think for buy a).
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