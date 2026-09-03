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Калужские новости

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Дзюдоист Владимир Досяк в первом круге Евро встретится с соперником из Боснии

Дзюдоист Владимир Досяк в первом круге Евро встретится с соперником из Боснии

Владимир Досяк из Калуги выступит в весовой категории до 100 кг и в первой схватке встретится с дзюдоистом из Боснии.

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