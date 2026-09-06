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«Рома» и «Интер» лидируют в Серии А с 9 очками после 3 туров. «Комо», «Милан» и «Юве» отстают на 2 очка, «Наполи» – на 11-м месте

« Рома » и « Интер » лидируют в таблице Серии А после 3-го тура. Команды набрали по 9 очков, при этом римляне занимают 1-е место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

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