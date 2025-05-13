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За сообщения о нелегальных мигрантах хотят поощрять деньгами

За сообщения о нелегальных мигрантах хотят поощрять деньгами

Группа парламентариев из фракции «Новые люди» направила в МВД обращение с предложением создать систему денежных вознаграждений для граждан, предоставляющих проверенную информацию о нарушениях миграционного законодательства.

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