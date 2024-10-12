8 морковных десертов, которые легко приготовить дома: от тортов до салатов

Хотите удивить близких необычным лакомством? Или готовитесь к скорому приходу гостей? Угощения с морковью — то, что вам нужно! Приводим рецепты 8 морковных десертов, которые легко приготовить дома: в духовке и без, с кремом, сухофруктами и не только.
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