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Цены на газ в Европе могут надолго закрепиться на отметке в 1 тыс. долларов

Цены на газ в Европе могут надолго закрепиться на отметке в 1 тыс. долларов

Донат Сорокин/ТАСС Цены на газ в Европе еще долгое время могут находиться на уровне 1 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров.

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