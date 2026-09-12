Водородный Aurus показали на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

РЕН ТВ Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге стал площадкой для сотен новых знакомств. Школьники и студенты из разных стран встречаются в городском экспоцентре, общаются и участвуют в конкурсах и форумах.
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