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В Госдуме планируют ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В Госдуме планируют ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В целях повышения качество знаний и мотивации поступающих в вузы в Государственной думе предлагают запретить выпускникам колледжей поступать без ЕГЭ, если их новое направление не соответствует изученному ранее.

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