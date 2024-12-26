В Госдуме планируют ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В целях повышения качество знаний и мотивации поступающих в вузы в Государственной думе предлагают запретить выпускникам колледжей поступать без ЕГЭ, если их новое направление не соответствует изученному ранее.
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