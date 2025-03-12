Беззаконие и жестокость: Раненых украинцев бросают на поле боя, потому что "нет смысла забирать"

Раненых бойцов ВСУ их же сослуживцы бросают на поле боя. Командование уверено, что таких "нет смысла забирать".
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