Саудовский эксперт – американской журналистке: Разгром ваших баз Ираном – это месть Москвы «с лихвой»

Россия обеспечивает Иран спутниковыми разведданными, позволяющими наносить точные и болезненные удары по американским базам в регионе.
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