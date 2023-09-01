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Nordic Festival. Лагрейд, Кристиансен, Фийон-Майе, Жаклен, Долль пробегут масс-старт

Nordic Festival Анси, Франция Мужчины Масс-старт Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.

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