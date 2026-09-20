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Орловские новости

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Дынкович победил на двух участках в Орле

Дынкович победил на двух участках в Орле

На двух участках в Орловской области коммунист Иван Дынкович обошёл единоросса Александра Бирюкова, получив 204 и 213 голосов против 163 и 182.

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