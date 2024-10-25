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Эксперт ТПП РФ Борис Герасин: Необходимо исключить возможность злоупотребления правом патентными троллями

Эксперт ТПП РФ Борис Герасин: Необходимо исключить возможность злоупотребления правом патентными троллями

Член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, исполнительный директор и руководитель патентного направления Сбера Борис Герасин отметил, что в настоящее время появляется большое количество юридических и физических лиц, которые владеют объектами интеллектуальной собственности (далее - ОИС), не коммерциализируя и не используя их в бизнесе (в американской практике – “non entity practice”, рус.

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