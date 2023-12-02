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Царьград

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Лукашенко признал ОАЭ одной из влиятельнейших стран мира

Лукашенко признал ОАЭ одной из влиятельнейших стран мира

Президент Белоруссии отметил политическую и экономическую силу Объединённых Арабских ЭмиратовАлександр Лукашенко заявил о том, что ОАЭ стали одной из самых влиятельных стран на политической и экономической карте мира.

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