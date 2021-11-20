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  • GISMbICH
    Фраза "What the fuck" переводится примерно как "Что за xǔня", это ближайший по смыслу перевод. https://yandex.ru/ima...Девы с кудрями
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    На кормилицу смотрятОчень гибкие девчули
  • Елена
    Это не "девы с кудрями", а жопы(...Девы с кудрями

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