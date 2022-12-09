В Республике Коми полицейские и общественники рассказали студентам педагогического колледжа о пользе здорового образа жизни

На базе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» со студентами 3 курса направления подготовки «Туризм» состоялось профилактическое мероприятие о пользе здорового образа жизни.
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