ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Инвестор разместил важное производство в фармацевтическом кластере в Алабушево Как сообщил  мэр Москвы Сергей Собянин, столица получила миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по первому офсетному контракту.

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