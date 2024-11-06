Московский судебный пристав инсценировал свою смерть в Турции испугавшись обманутых должников

Ф Фото: news.myseldon.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что Тимурлан Джавриев, бывший судебный пристав из Москвы, инсценировал свою смерть в Турции, чтобы избежать ответственности за масштабную мошенническую схему.
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