Пути прогресса в ИИ: эффективность алгоритмов и роль данных

Развитие искусственного интеллекта вступает в фазу качественных изменений, где определяющим фактором становится не столько масштаб вычислений, сколько способность создавать и внедрять более эффективные алгоритмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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