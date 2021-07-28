30 Два мира, две концепции - система в целом. Самая массовая глобальная стратегия в будущей информационной эпохе.

Для чего иногда полезны мерзавцы истине? Потому что истина предоставляет каждому свободу выбора, но глупцы ей воспользовавшись известно что будут делать, это глупость (ибо не знают первичных архетипов) если бы не было мерзавцев то они бы и дальше делали свои глупости как сообщество людей, где каждый персонально не влияет на сообщество в целом и даже выйдя из этого сообщества на его места встает другой элемент, а всё сообщество целиком не может изменить целеполагание ибо его части не понимают первичных архетипов которые они выполняют, и все свои беды и достижения объясняют "божьей дейсницей" а не своим миропониманием всеобщих законов бытия и конкретной материальной формой действия этих законов в жизни.