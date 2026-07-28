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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манчини возглавит сборную Италии после отказа от Пирло. Раньери сменит Мальдини в должности технического директора FIGC

Роберто Манчини станет новым главным тренером сборной Италии . Об этом сообщил президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго на собрании совета FIGC, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

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