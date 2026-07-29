Показаны последствия ракетного удара по хранилищу ГСМ в порту Одессы В сети опубликованы кадры, на которых показаны последствия ракетного удара по резервуарному п.
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Показаны последствия ракетного удара по хранилищу ГСМ в порту Одессы В сети опубликованы кадры, на которых показаны последствия ракетного удара по резервуарному п.
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