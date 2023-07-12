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Александр Шатилов: деятельность России в отношении противника становится более эффективной

Александр Шатилов: деятельность России в отношении противника становится более эффективной

Определенные аналогии современного противостояния в зоне СВО с Курской битвой вполне уместны. Об этом заявил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов.

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