Адвокат Жмурко рассказала, что делать при отсутствии отопления в квартире

Адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU, что при отсутствии отопления после завершения пусконаладочных работ жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, а если проблему не решат, подать жалобу в жилищную инспекцию.
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