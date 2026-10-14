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Аргументы и Факты

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Адвокат Жмурко рассказала, что делать при отсутствии отопления в квартире

Адвокат Жмурко рассказала, что делать при отсутствии отопления в квартире

Адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU, что при отсутствии отопления после завершения пусконаладочных работ жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, а если проблему не решат, подать жалобу в жилищную инспекцию.

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